Никонов: «Торпедо» — это бренд. Я соскучился по клубу в Премьер-Лиге

Бывший игрок «Торпедо» Вадим Никонов поделился эмоциями от выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу.



«Я соскучился по «Торпедо» в Премьер-Лиге, они давно там не играли. Остаётся только поздравить Бородюка, что он пришёл в клуб, у него был хороший тренерский штаб и вместе с командой он вышел в Премьер-Лигу. А где играть-то будут? Стадион строится? Потерпим, мы многое перетерпели, всякое было. Я ждал возвращения клуба в высшую лигу из забытья! «Торпедо» — это бренд, который вернулся в Премьер-Лигу, хотя играл в каких-то задворках. Желаю Бородюку и его помощникам продолжать в том же духе. Главное, чтобы был тот, кто будет денежку клубу выдавать, потому что переход из ФНЛ в РПЛ бывает очень тяжёлым», — сказал Никонов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.