В «Нижнем Новгороде» заявили о желании подписать Дениса Черышева

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что хотел бы пригласить в команду полузащитника Дениса Черышева, покинувшего «Валенсию».

«Хотел бы пригласить Дениса Черышева в «Нижний Новгород». И хотел бы именно из-за того, что он нижегородец и сильный футболист. Но, думаю, надо понять и трезво оценить, есть ли у нас возможность пригласить такого футболиста», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Черышев перешёл в «Валенсию» из мадридского «Реала» на правах аренды в феврале 2016 года, а летом покинул клуб. Через два года полузащитник вернулся в «Валенсию», перейдя на правах аренды из «Вильярреала». В 2019 году клуб выкупил контракт российского футболиста. Вчера, 21 мая, Черышев объявил об уходе из «Валенсии».