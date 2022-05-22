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Онугха — о вылете «Рубина» в ФНЛ: надеемся на мораторий

Онугха — о вылете «Рубина» в ФНЛ: надеемся на мораторий
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Нападающий «Рубина» Герман Онугха прокомментировал поражение в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уфой» (1:2).

«Очень сложно комментировать. Были и пенальти, и болельщики, и незабитые пенальти. Тяжело комментировать.

В раздевалке что было? Слуцкий поблагодарил, сказал, что старались. Что касается моих планов, у меня аренда. Посмотрим, какой будет регламент. Да, надеемся на мораторий», — приводит слова форварда «РБ Спорт».

Напомним, казанская команда завершила сезон на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в Футбольную национальную лигу впервые за 19 сезонов. Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий трижды выигрывал чемпионат страны с московским ЦСКА.

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