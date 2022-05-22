«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Айнтрахта» Филипом Костичем

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сербским футболистом интересуется «Тоттенхэм». Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, руководство лондонского клуба сделало 29-летнему игроку предложение по поводу возможного перехода.

Сербский футболист был признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2021/2022. В финале немецкий «Айнтрахт» переиграл шотландский «Рейнджерс» из Глазго в серии пенальти. Филип Костич провёл на поле весь матч и отметился результативной передачей на нападающего Рафаэля Борре.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах за «Айнтрахт». Он забил семь голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Филипа Костича в € 20 млн.