«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Айнтрахта» Филипом Костичем

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сербским футболистом интересуется «Тоттенхэм». Об этом сообщает Daily Express.
По информации источника, руководство лондонского клуба сделало 29-летнему игроку предложение по поводу возможного перехода.
Сербский футболист был признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2021/2022. В финале немецкий «Айнтрахт» переиграл шотландский «Рейнджерс» из Глазго в серии пенальти. Филип Костич провёл на поле весь матч и отметился результативной передачей на нападающего Рафаэля Борре.
В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах за «Айнтрахт». Он забил семь голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Филипа Костича в € 20 млн.
- 22 мая 2022
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