Стало известно расписание стыковых матчей команд РПЛ и ФНЛ

РФС утвердил расписание стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2021/2022, сообщается на официальном сайте организации.



«СКА-Хабаровск» проведёт домашний матч с «Химками» 25 мая. Начало встречи — в 12:30 мск. В тот же день «Оренбург» на своём поле сыграет с «Уфой». Ответные матчи состоятся 28 мая. Стартовый свисток в матче в Химках прозвучит в 14:00 мск. Игра в Уфе начнётся в 16:00 мск.

По регламенту, при равенстве забитых голов по итогам двух встреч победителем будет признана команда, забившая большее количество голов на чужом поле. Если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в течение дополнительного времени счёт не изменится, то победитель будет определён в серии пенальти.