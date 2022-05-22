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Игонин: если меня называют легендой «Зенита», то Дзюбу и подавно должны

Игонин: если меня называют легендой «Зенита», то Дзюбу и подавно должны
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался об уходе из санкт-петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Безусловно, Дзюба – это легенда «Зенита». Его вклад, влияние на команду, то, как при нём команда росла, только доказывают это. Если меня называют легендой клуба, то его уж и подавно должны. Куда Дзюбе уезжать? Не очень понятно, есть ли в этом смысл. Футболисту с такими заслугами, регалиями нужно уезжать в сильный чемпионат, но только в определённый момент. А для того, чтобы просто уехать – такая себе идея. «Сочи»? У них совсем другой подход и задача выращивать своих футболистов под свою философию, которая принесла бы им результат. У «Сочи» достаточно футболистов с серьёзным футбольным возрастом, и я думаю, что в клубе сейчас смотрят на то, как омолодить состав», — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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