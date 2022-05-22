Тренер сборной Украины: россиян нужно отстранить от всех соревнований минимум на пять лет

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что российские спортсмены должны быть отстранены от всех турниров минимум на пять лет.



«Считаю, что российских спортсменов нужно отстранить от всех соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Они не имеют права участвовать в мирных соревнованиях, в которых уважаются человеческие ценности», — приводит слова Петракова Corriere dello Sport.

Напомним, в начале мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.