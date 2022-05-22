В прощальном видео Дзюбы нет Семака, а во время слов о тренерах показывают Виллаш-Боаша

Нападающий Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита», сопроводив объявление видео в костюме супергероя — Дэдпула. В прощальном видео форварда ни разу не появляется главный тренер команды Сергей Семак. В то время, когда Артём Дзюба благодарит тренерский штаб, в видео показывают бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша. Нападающий выложил это видео в своём телеграм-канале.

Артём Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего российского нападающего в € 9 млн.