Фердинанд: нельзя косо смотреть на Гвардиолу лишь потому, что он не взял ЛЧ с «Ман Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.



«Гвардиола трижды выигрывал АПЛ. Он приехал и абсолютно доминировал в Англии. На этот счёт не может быть двух мнений. Вместе с Клоппом они подняли планку по очкам в чемпионате на качественно новый уровень. Хосеп может считать недостаточным количество трофеев, завоёванных в Англии, но он доминировал.



Думаю, что успех Пепа не будет определяться победой в Лиге чемпионов. Он уже выигрывал этот турнир с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах, в чём проблема? Нельзя косо смотреть на Гвардиолу только потому, что он не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.