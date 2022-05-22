Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фердинанд: нельзя косо смотреть на Гвардиолу лишь потому, что он не взял ЛЧ с «Ман Сити»

Фердинанд: нельзя косо смотреть на Гвардиолу лишь потому, что он не взял ЛЧ с «Ман Сити»
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола трижды выигрывал АПЛ. Он приехал и абсолютно доминировал в Англии. На этот счёт не может быть двух мнений. Вместе с Клоппом они подняли планку по очкам в чемпионате на качественно новый уровень. Хосеп может считать недостаточным количество трофеев, завоёванных в Англии, но он доминировал.

Думаю, что успех Пепа не будет определяться победой в Лиге чемпионов. Он уже выигрывал этот турнир с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах, в чём проблема? Нельзя косо смотреть на Гвардиолу только потому, что он не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.

Самые успешные тренеры в истории футбола: Гвардиола, Лобановский, Фергюсон и другие Самые успешные тренеры в истории футбола: Гвардиола, Лобановский, Фергюсон и другие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022