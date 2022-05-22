Горшков — об уходе Дзюбы: Артём внёс большой вклад в победы «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который объявил, что покидает санкт-петербургский клуб.



«Дзюба внёс большой вклад в победы «Зенита», достойно представлял клуб и стал в его составе лучшим бомбардиром чемпионата. Можно ли назвать его легендой? Думаю, что это должны определить историки, можно ли назвать его таковым или нет. Но Артём сыграл значительную роль в победах команды в чемпионатах, Кубках России.



Кто сможет заменить его? В «Зените» конкуренция всегда была на высоком уровне. Есть Юри Альберто, есть Иван Сергеев. Думаю, что появится ещё кто-то в составе, так как Дзюба покинул клуб. Много кто уходил из клуба по причине высокой конкуренции или возраста, но клуб не останавливается, идёт дальше. Поэтому, думаю, замена Дзюбе найдётся», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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