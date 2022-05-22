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Хосеп Гвардиола — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: поздравляю, это мужественно

Хосеп Гвардиола — о каминг-ауте игрока «Блэкпула»: поздравляю, это мужественно
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал полузащитника «Блэкпула» Джейка Дэниэлса, который совершил каминг-аут.

17-летний игрок стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

«Надеюсь, в будущем это не будет считаться неожиданной новостью. Это большая цель для общества.

Поздравляю, это мужественно. Это непросто. Я надеюсь, что через несколько лет люди смогут нормально выражать свою сексуальность или свои чувства», – приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Полузащитника «Блэкпула» после каминг-аута поддержали в Футбольной ассоциации Англии и в английской Премьер-лиге. Также слова поддержки Джейку Дэниэлсу высказали Юрген Клопп, Гари Невилл и принц Уильям.

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