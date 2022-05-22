Терюшков: если условия «Химок» устроят Дзюбу, мы будем не против видеть его в клубе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Те условия и тот контракт, который был у Дзюбы в «Зените», думаю, неподъёмны для футбольного клуба «Химки». Мы ориентируемся на наших, доморощенных футболистов и хотели бы и дальше ориентироваться на этот принцип. Но, конечно, если те условия, которые предложат «Химки», устроят Артёма, то мы будем не против видеть его в клубе.



Дзюбу можно назвать легендой «Зенита». Он достаточно долго выступал за клуб, с его именем связаны громкие победы клуба, чемпионские завоевания. У него за плечами один из лучших результатов выступлений за нашу национальную сборную в постсоветском периоде. Таких игроков не очень много. Но все, кто играет в футбол, заслуживают внимания, каждый вносит свой вклад в зависимости от позиции», — сказал Терюшков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.