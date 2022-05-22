Тренер сборной Украины — о стыках ЧМ: повысим моральный дух людей, если добьёмся цели

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке команды к стыковому матчу со сборной Шотландии в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
«Мы тут, чтобы отстаивать интересы Украины в мире футбола. Украинцы ждут от нас побед. Если нам удастся добиться нашей цели, мы повысим моральный дух людей. Такая ответственность помогает сфокусироваться на задаче и выкладываться по максимуму.
Нынешнюю ситуацию в мире нельзя сравнить ни с чем, что было со мной раньше. Парни постоянно переживают за родных и родину. Это непросто, но я знаю, как разрядить обстановку.
Часто рассказываю футбольные истории, шучу, чтобы отвлечь их. Мы все понимаем, чего от нас ждут украинцы. На нас – огромная ответственность.
Что может дать футбол Украине? Футбол может принести радость, особенно когда твоя любимая команда побеждает. Сборную поддерживают все украинцы, от молодёжи до стариков.
Украина только один раз в истории играла на чемпионате мира. Попасть на ЧМ в таких условиях – больше, чем спортивный успех.
Сборная Шотландии — очень сильная команда. Её лидер – Робертсон из «Ливерпуля», многие футболисты играют в Англии. Они быстрые, атлетичные. Я очень хорошо изучил их манеру игры с момента жеребьёвки. Потом полтора месяца не мог смотреть футбол.
В Шотландии, где их будет поддерживать великолепная публика, будет сложно, но мы не сдадимся», – приводит слова Петракова Corriere dello Sport.
Матч сборной Украины со сборной Шотландии запланирован на 1 июня 2022 года.
- 22 мая 2022
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