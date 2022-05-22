Данни: грустно, что Дзюба ушёл из «Зенита». Хотел, чтоб он оставался в клубе ещё много лет

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни высказался об уходе из санкт-петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.



«Конечно, Дзюба — это легенда «Зенита». Он забил много голов, выиграл много трофеев, вошёл в историю нашего клуба!



Мне очень грустно, потому что я бы хотел, чтобы Дзюба оставался в «Зените» ещё много лет. Желаю Артёму больших успехов в новой главе его карьеры», — сказал Мигел Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Артём Дзюба присоединился к «Зениту» 1 июля 2015 года. За семь лет он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.



В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей во всех турнирах. Он забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего российского нападающего в € 9 млн.