Юрий Сёмин прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».
«Артёма нужно поблагодарить, сказать спасибо от болельщиков всех команд. Он верой и правдой служил в каждой команде, где играл. Я вспоминаю, как он уехал в Тулу и прекрасно там себя проявил. После этого вернулся в «Зенит».
В Питере у него была часть хорошей и большой карьеры. Выиграл много титулов. Поэтому болельщики должны сказать ему спасибо. Продолжит он карьеру или, может, станет тренером — удачи ему. Он сделал для нашего футбола много хорошего.
Где может продолжить карьеру Дзюба? Я не знаю. Он самостоятельный человек. Артём хорошо ориентируется. Думаю, всё в его руках», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 22 мая 2022
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