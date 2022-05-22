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Юрий Сёмин прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита»

Юрий Сёмин прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Артёма нужно поблагодарить, сказать спасибо от болельщиков всех команд. Он верой и правдой служил в каждой команде, где играл. Я вспоминаю, как он уехал в Тулу и прекрасно там себя проявил. После этого вернулся в «Зенит».

В Питере у него была часть хорошей и большой карьеры. Выиграл много титулов. Поэтому болельщики должны сказать ему спасибо. Продолжит он карьеру или, может, станет тренером — удачи ему. Он сделал для нашего футбола много хорошего.

Где может продолжить карьеру Дзюба? Я не знаю. Он самостоятельный человек. Артём хорошо ориентируется. Думаю, всё в его руках», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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