Килиан Мбаппе: самое главное, что я продолжу помогать «ПСЖ» завоёвывать трофеи

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от подписания нового контракта с парижским клубом. Вчера, 21 мая, француз продлил соглашение с парижанами до лета 2025 года.
«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги 1, и мне это удалось. Здорово продлить контракт с «ПСЖ», ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо. Самое главное, что я продолжу помогать клубу завоёвывать трофеи. И, конечно, продолжу веселиться», — приводит слова Килиана Мбаппе в своём «твиттере» Telefoot.
В нынешнем сезоне 23-летний французский форвард провёл за «ПСЖ» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 160 млн.
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