Килиан Мбаппе: самое главное, что я продолжу помогать «ПСЖ» завоёвывать трофеи

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от подписания нового контракта с парижским клубом. Вчера, 21 мая, француз продлил соглашение с парижанами до лета 2025 года.

«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги 1, и мне это удалось. Здорово продлить контракт с «ПСЖ», ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо. Самое главное, что я продолжу помогать клубу завоёвывать трофеи. И, конечно, продолжу веселиться», — приводит слова Килиана Мбаппе в своём «твиттере» Telefoot.

В нынешнем сезоне 23-летний французский форвард провёл за «ПСЖ» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 160 млн.