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«Бенфика» интересуется голкипером лондонского «Арсенала» Берндом Лено

«Бенфика» интересуется голкипером лондонского «Арсенала» Берндом Лено
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«Бенфика» рассматривает вратаря лондонского «Арсенала» Бернда Лено в качестве трансферной цели. Об этом сообщает Correio da Manha.

По информации источника, лондонский клуб готов продать немецкого футболиста до того, как он станет свободным агентом в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 30-летний Бернд Лено не захотел переходить в «Ньюкасл» и намерен вернуться в Германию.

В сезоне-2021/2022 голкипер провёл за «Арсенал» 8 матчей. Он пропустил 11 голов и сумел 3 раза отыграть матч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

В нынешнем сезоне немецкий голкипер потерял место первого номера в лондонском клубе, уступив его английскому вратарю Аарону Рамсдейлу, который пополнил состав «канониров» в летнее трансферное окно сезона-2021/2022.

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