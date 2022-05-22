В «Спартаке» прокомментировали слова Ларссона о нежелании возвращаться в Россию

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова нападающего клуба Джордана Ларссона, выступающего на правах аренды за шведский АИК. Ранее игрок заявил, что не хочет возвращаться в Россию.

«Обо всех решениях, которые касаются контрактов, мы сообщим после завершения сезона», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 4 апреля Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК. По итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака», однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, поскольку в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи.