В «Спартаке» прокомментировали слова Ларссона о нежелании возвращаться в Россию
Поделиться
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слова нападающего клуба Джордана Ларссона, выступающего на правах аренды за шведский АИК. Ранее игрок заявил, что не хочет возвращаться в Россию.
«Обо всех решениях, которые касаются контрактов, мы сообщим после завершения сезона», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, 4 апреля Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК. По итогам прошлого сезона Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку по версии болельщиков «Спартака», однако в нынешнем сезоне 24-летний швед подвергается критике, поскольку в 23 матчах за красно-белых забил лишь два гола и не отдал ни одной результативной передачи.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
14:01
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:46
-
13:43
-
13:38
-
13:33
-
13:24
-
13:19
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
13:04
-
12:57
-
12:55
-
12:43
-
12:33
-
12:31
-
12:26
-
12:20
-
12:05
Партнерский контент