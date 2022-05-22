В «Крыльях Советов» подтвердили, что выкупят защитника Гапонова у «Спартака»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подтвердил, что самарский клуб выкупит защитника Илью Гапонова у «Спартака».
«По Гапонову в ближайшее время «Крылья Советов» активируют опцию выкупа. Контракт будет заключён на три года», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья» выкупят игрока у «Спартака». Вторую часть нынешнего сезона футболист провёл в самарском клубе на правах аренды.
24-летний Гапонов выступал за команды структуры красно-белых с 2018 года. За первую команду «Спартака» защитник в 23 матчах во всех турнирах заработал три жёлтые карточки. В «Крыльях Советов» Гапонов отдал результативную передачу в шести играх.
Соглашение между Гапоновым и «Спартаком» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 500 тыс.
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