Трент Александер-Арнольд: лучше бы «Сити» стал таким сильным лет через 20, чем сейчас

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о шансах его команды стать чемпионом Англии в этом сезоне.

«Ещё в январе мы очень сильно отставали, но смогли отыграться и вернулись в борьбу за титул. Мы боремся за все трофеи в этом году — это одно из лучших выступлений в истории АПЛ. В каждом из турниров всё решается в последнем матче. Если мы станем чемпионами сегодня, то это будет особенным достижением.

Нужно отдать должное «Манчестер Сити». Возможно, это лучшая команда в мире. Наверное, мы и «Сити» — два лучших клуба прямо сейчас. Нужно уважать соперника, который стабильно выигрывает матч за матчем. У «Сити» сильный состав и сильный тренер, но лучше бы эта команда стала бы такой сильной лет через 20, когда мне уже нужно было бы завершать карьеру, а не сейчас», — приводит слова Александера-Арнольда Sky Sports.

Сегодня, 22 мая, состоятся матчи 38-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» — с «Вулверхэмптоном».