Червиченко: «Рубин» — несчастные ребята. Им весь сезон не пёрло, вылет не позор

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ.

«Рубин» — это позор? Да нет, они несчастные ребята, им весь сезон не пёрло. И когда назначили пенальти в ворота «Уфы» на 98-й минуте, я сыну сказал, что по ходу «Рубин» не забьёт. Так и произошло. Я думаю, что этот незабитый пенальти – это квинтэссенция всего этого неудачного сезона. Он был забит не потому, что не хватило мастерства, а это просто тотальная чёрная полоса и невезение.



Пижонское празднование Лисаковича после забитого первого гола? Когда ты идёшь бить важный пенальти, от которого всё зависит, ворота превращаются в спичечный коробок, перед которым стоит огромный кракен. И тогда создаётся ощущение, что там нет даже щели, куда можно было бы просунуть мяч. Такие пенальти очень сложно исполнять. Вспомните Баджо, который прокинул итальянцев мимо чемпионского кубка. Я считаю, что никому нельзя предъявлять претензии, это футбол, так получилось. В этом году вылетает «Рубин», хотя любую команду, которая могла бы вылететь, мне было бы жалко», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.