Роман Широков: с чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу.
«С чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает, а то и по две команды. Так сложились обстоятельства, что «Рубин» вылетел, кто-то где-то недоработал. Нужно сделать определённые выводы и двигаться дальше», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись и попасть в зону стыковых матчей. В добавленное ко второму тайму время пенальти в ворота уфимской команды не реализовал белорусский нападающий казанского клуба Виталий Лисакович.
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