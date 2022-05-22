Роман Широков: с чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу.



«С чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает, а то и по две команды. Так сложились обстоятельства, что «Рубин» вылетел, кто-то где-то недоработал. Нужно сделать определённые выводы и двигаться дальше», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись и попасть в зону стыковых матчей. В добавленное ко второму тайму время пенальти в ворота уфимской команды не реализовал белорусский нападающий казанского клуба Виталий Лисакович.