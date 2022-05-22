Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков: с чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает

Роман Широков: с чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает
Комментарии

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал вылет «Рубина» в Футбольную национальную лигу.

«С чего вдруг «Рубин» — позор? У нас каждый год кто-то вылетает, а то и по две команды. Так сложились обстоятельства, что «Рубин» вылетел, кто-то где-то недоработал. Нужно сделать определённые выводы и двигаться дальше», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Рубин» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 1:2. У казанской команды был шанс спастись и попасть в зону стыковых матчей. В добавленное ко второму тайму время пенальти в ворота уфимской команды не реализовал белорусский нападающий казанского клуба Виталий Лисакович.

Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список Все чемпионы в Европе сезона-2021/2022. Полный список
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022