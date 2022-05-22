Четыре игрока «Зенита» вошли в символическую сборную сезона РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Лучшими футболистами сезона стали игроки санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо, получившие оценку 7,5. В символическую сборную сезона также вошли ещё два футболиста «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Сочи» и один игрок «Краснодара».



Сборная РПЛ сезона-2021/2022: Матвей Сафонов («Краснодар», 6,9), Марио Фернандес (ЦСКА, 7,1), Дуглас Сантос («Зенит», 7,2), Родригао («Сочи», 7,1), Иван Обляков (ЦСКА, 7,0), Малком («Зенит», 7,5), Клаудиньо («Зенит», 7,5), Себастьян Шиманьски («Динамо», 7,3), Арсен Захарян («Динамо», 7,2), Матео Кассьерра («Сочи», 7,3), Артём Дзюба («Зенит», 7,1).