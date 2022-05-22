Кокорин – подписчику из Беларуси, который критиковал его игру: иди картошку у себя копай

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в своих соцсетях опубликовал поздравление партнёрам по команде с тем, что итальянский клуб добился выхода в еврокубки. Один из подписчиков Кокорина из Беларуси пришёл в комментарии к этой записи и раскритиковал игру нападающего «Фиорентины».
Подписчик написал о том, что Кокорин провёл на поле за «Фиорентину» всего 216 минут за два сезона и за это время не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.
«Кирилл, иди картошку у себя копай», — прокомментировал эту запись нападающий «Фиорентины» в своих соцсетях.
Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе выход в Лигу Конференций на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» рассматривает возможность досрочного разрыва контрактного соглашения с российским нападающим.
- 22 мая 2022
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