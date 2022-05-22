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В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Самошникову и Смольникову

В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Самошникову и Смольникову
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Президент «Торпедо» Денис Маслов отреагировал на информацию, согласно которой клуб проявляет интерес к защитнику тульского «Арсенала» Игорю Смольникову и игроку «Рубина» Илье Самошникову.

«Торпедо» рассматривает кандидатуры Самошникова и Смольникова? Клуб пока рассматривает, как отметить победу», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне московское «Торпедо» в рамках 38-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 дома сыграло вничью с «Кубанью» (2:2). Благодаря ничьей в матче с краснодарской командой «автозаводцы» после 38 сыгранных туров в ФНЛ набрали 75 очков и заняли первое место в турнирной таблице первенства, что обеспечивает «Торпедо» выход в Российскую Премьер-Лигу. Ещё одним клубом, который заработал повышение в классе, стал «Факел». Воронежцы в последнем туре ФНЛ обыграли «Балтику» (1:0).

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