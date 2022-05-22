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«Полез читать, кто такой Дзюба». Актёр Гланц — об озвучке прощального ролика футболиста

«Полез читать, кто такой Дзюба». Актёр Гланц — об озвучке прощального ролика футболиста
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Пётр Гланц, актёр дубляжа и российский голос Дэдпула, рассказал о работе над прощальным роликом нападающего Артёма Дзюбы. Форвард посредством видео объявил об уходе из «Зенита».

«Согласовали быстро, потому что работали профи. Ребята знали, что хотели. А вот второй вопрос [подходит ли Дзюба на роль Дэдпула] – тут всё сложнее. Я не интересуюсь спортом вообще и футболом в частности. Поэтому когда незнакомый человек написал в WhatsApp, что надо озвучить прощание футболиста Дзюбы с «Зенитом», я прежде всего полез читать, кто такой Дзюба и стоит ли он Дэдпула (я избирательно отношусь к заказам, от многого отказываюсь).

Почитав про Артёма, я понял, что он отличный спортсмен, Дэдпул — это его. Ну а уж сама идея, творческий подход к созданию ролика со стороны футболиста — это вообще отлично! Спорт и должен быть отчасти шоу, как мне кажется», — сказал Гланц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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