«Полез читать, кто такой Дзюба». Актёр Гланц — об озвучке прощального ролика футболиста

Пётр Гланц, актёр дубляжа и российский голос Дэдпула, рассказал о работе над прощальным роликом нападающего Артёма Дзюбы. Форвард посредством видео объявил об уходе из «Зенита».



«Согласовали быстро, потому что работали профи. Ребята знали, что хотели. А вот второй вопрос [подходит ли Дзюба на роль Дэдпула] – тут всё сложнее. Я не интересуюсь спортом вообще и футболом в частности. Поэтому когда незнакомый человек написал в WhatsApp, что надо озвучить прощание футболиста Дзюбы с «Зенитом», я прежде всего полез читать, кто такой Дзюба и стоит ли он Дэдпула (я избирательно отношусь к заказам, от многого отказываюсь).



Почитав про Артёма, я понял, что он отличный спортсмен, Дэдпул — это его. Ну а уж сама идея, творческий подход к созданию ролика со стороны футболиста — это вообще отлично! Спорт и должен быть отчасти шоу, как мне кажется», — сказал Гланц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.