Главный инвестор «Химок» предложил Габулову вернуться в клуб на пост гендиректора

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов предложил Владимиру Габулову вернутся на пост генерального директора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Габулов присутствовал на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» — «Спартак» (2:1), который состоялся вчера, 21 мая.

Напомним, Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию 5 мая. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. Последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.