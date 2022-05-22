Главный инвестор «Химок» предложил Габулову вернуться в клуб на пост гендиректора
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Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов предложил Владимиру Габулову вернутся на пост генерального директора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Габулов присутствовал на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» — «Спартак» (2:1), который состоялся вчера, 21 мая.
Напомним, Габулов покинул пост генерального директора «Химок» по собственному желанию 5 мая. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. Последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.
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