Неймар не вошёл в символическую сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Нападающий «ПСЖ» Неймар не вошёл в эту сборную.

Лучшим игроком сезона Лиги 1 стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, получивший оценку 8. В матче 38-го тура Лиги 1 с «Метцем» Мбаппе отметился хет-триком. Встреча закончилась победой парижского клуба со счётом 5:0. Перед игрой стало известно, что Килиан Мбаппе продлил контракт с парижским клубом.

В символическую сборную Лиги 1 также вошли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси с оценкой 7,8, полузащитник «Марселя» Димитри Пайет с оценкой 7,4, вингер «Ренна» Мартен Терье с оценкой 7,4. Лучшим вратарём сезона Лиги 1 по версии WhoScored стал голкипер «Монпелье» Юнас Омлин с оценкой 6,9.