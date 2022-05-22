Владимир Габулов отреагировал на информацию о своём возвращении в «Химки»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался по поводу информации о своём возможном возвращении в подмосковный клуб.



«Пока не готов комментировать. Смогу что-то сказать после завершения чемпионата, когда пройдут стыковые матчи», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов предложил Габулову вернуться в клуб.

Напомним, Габулов покинул пост генерального директора «Химок» 5 мая по собственному желанию. Он занимал эту должность с декабря 2021 года. Последним местом работы Габулова до «Химок» был «Олимп-Долгопрудный», выступающий в ФНЛ. Изначально Владимир возглавлял совет директоров «Олимпа» в феврале 2020 года, затем клуб объединился с «Долгопрудным». Летом 2021 года он объявил об уходе из команды.