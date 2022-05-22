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Клаудиньо — лучший футболист РПЛ сезона-2021/2022 по версии WhoScored

Клаудиньо — лучший футболист РПЛ сезона-2021/2022 по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored назвал полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

По итогам сезона Клаудиньо получил оценку 7,51. В минувшем розыгрыше чемпионата России 25-летний бразильский футболист принял участие в 23 матчах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

В топ-5 лучших игроков сезона Российской Премьер-Лиги также вошли Малком («Зенит», 7,48), Себастьян Шиманьски («Динамо», 7,34), Матео Кассьерра («Сочи», 7,29) и Кристиан Нобоа («Сочи», 7,23).

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Фото: WhoScored

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