Хасан Салихамиджич: агент Левандовского запудрил ему мозги. Роберт выполнит свой контракт

Директор «Баварии» Хасан Салихамиджич обвинил агента нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовского в негативном влиянии на игрока. Агентом форварда «Баварии» является Пини Захави.
«У Роберта Левандовского контракт до 2023 года, и он его выполнит. Мы не будем обсуждать внутренние дела, предложения и тому подобное. У него ещё год контракта.
Мы поговорили с его агентом и очень чётко сказали, что планируем будущее с ним. Мы сделали предложение с очень чёткой суммой и сроком. Я удивлён, что агент публично говорит по-другому.
Агент Роберта Левандовского запудрил ему мозги – весь год он пытался вскружить ему голову. Это неприемлемо. Мы с большим уважением относимся к Левандовскому. «Бавария» всегда вела себя с ним корректно и всегда выказывала ему максимальное уважение», – приводит слова Салихамиджича «твиттер» Bayern&Germany.
- 22 мая 2022
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