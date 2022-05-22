Сын Стрельцова рассказал, будет ли он оформлять Fan ID

Игорь Стрельцов — сын легендарного футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова — рассказал, будет ли он оформлять паспорт болельщика Fan ID.



«Для кого-то будет нормальным оформление Fan ID, для кого-то – нет. У нас в России всегда любят что-то новое изобретать. Нужно ли это было или нет, мы узнаем после. Буду ли я оформлять паспорт болельщика? Не знаю. Пропуск на матчи мне обычно делает РФС. Если придётся делать этот паспорт, то оформлю, как и все. Я же ничем не лучше и не хуже других», — сказал Стрельцов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что Fan ID должен начать действовать со следующего сезона на шести аренах.