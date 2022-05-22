«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 22 мая, состоится матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».



«Ливерпуль» набрал 89 очков в 37 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (51) находится на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (90). Кроме того, «горожане» — действующие чемпионы Англии.



Напомним, чемпион Англии будет определён в этом туре АПЛ. «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» в параллельном матче. При равенстве очков титул завоюет команда с лучшей разницей мячей. За 37 туров «Манчестер Сити» забил 96 голов и пропустил 24 мяча (разница составляет +72), а «Ливерпуль» отметился 91 забитым мячом и пропустил 25 голов (+66). Если «Манчестер Сити» не выиграет у «Астон Виллы», а «Ливерпуль» победит «Вулверхэмптон», трофей достанется мерсисайдцам.