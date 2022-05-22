«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 22 мая, состоится матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».
«Ливерпуль» набрал 89 очков в 37 встречах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (51) находится на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (90). Кроме того, «горожане» — действующие чемпионы Англии.
Напомним, чемпион Англии будет определён в этом туре АПЛ. «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» в параллельном матче. При равенстве очков титул завоюет команда с лучшей разницей мячей. За 37 туров «Манчестер Сити» забил 96 голов и пропустил 24 мяча (разница составляет +72), а «Ливерпуль» отметился 91 забитым мячом и пропустил 25 голов (+66). Если «Манчестер Сити» не выиграет у «Астон Виллы», а «Ливерпуль» победит «Вулверхэмптон», трофей достанется мерсисайдцам.
- 22 мая 2022
-
16:23
-
16:23
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:09
-
14:01
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:46
-
13:43
-
13:38
-
13:33
-
13:24