Лидия Иванова: период, когда «Торпедо» оказалось не в высшей лиге, сильно меня ранил
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Вдова легендарного футболиста «Торпедо» Валентина Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала выход «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу.
«Я, безусловно, рада тому, что «Торпедо» вышло в Премьер-Лигу. «Торпедо» всегда считалось элитной командой, которая была способна занимать самые серьёзные позиции. Тот период, когда они оказались не в высшей лиге, меня сильно ранил. Считаю, что «Торпедо» сейчас находится на заслуженном месте в элитном дивизионе», — сказала Иванова в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Торпедо» в сезоне-2021/2022 заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 75 очков, и вернулось в РПЛ впервые с сезона-2014/2015.
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