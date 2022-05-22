«Интер» — «Сампдория»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 22 мая, состоится матч «Интер» — «Сампдория». Встреча 38-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Сампдория».
«Интер» набрал 81 очко в 37 встречах и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022, отставая от лидера соревнований «Милана» на два очка. «Сампдория» (36) — на 15-м месте. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
В прошлом туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 миланский «Интер» на выезде уверенно обыграл «Кальяри» со счётом 3:1, а «Сампдория» разгромила «Фиорентину» (4:1).
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