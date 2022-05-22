Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Чалов — в стартовом составе на матч «Базель» — «Лугано»

Фёдор Чалов — в стартовом составе на матч «Базель» — «Лугано»
Комментарии

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов попал в заявку команды на матч 36-го тура швейцарской Суперлиги с «Лугано». Российский игрок начнёт матч с первых минут.

Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно этого года. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Базель» располагается на втором месте в швейцарской Суперлиге, набрав 59 очков. Их сегодняшний соперник «Лугано» располагается на четвёртом месте с 54 баллами.

Напомним, в 1/8 финала Лиги конференций «Базель» уступил французскому «Марселю» 4:2 по сумме двух встреч. Чалов не отметился результативными действиями в этих играх.

Матч 36-го тура швейцарской Суперлиги «Базель» — «Лугано» состоится сегодня, 22 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Швейцария - Суперлига. 36-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Базель
Базель
1-й тайм
1 : 1
Лугано
Лугано
1:0 Малес – 6'   1:1 Амура – 27'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022