Фёдор Чалов — в стартовом составе на матч «Базель» — «Лугано»

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов попал в заявку команды на матч 36-го тура швейцарской Суперлиги с «Лугано». Российский игрок начнёт матч с первых минут.
Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно этого года. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
«Базель» располагается на втором месте в швейцарской Суперлиге, набрав 59 очков. Их сегодняшний соперник «Лугано» располагается на четвёртом месте с 54 баллами.
Напомним, в 1/8 финала Лиги конференций «Базель» уступил французскому «Марселю» 4:2 по сумме двух встреч. Чалов не отметился результативными действиями в этих играх.
Матч 36-го тура швейцарской Суперлиги «Базель» — «Лугано» состоится сегодня, 22 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
- 22 мая 2022
-
17:56
-
17:48
-
17:41
-
17:41
-
17:30
-
17:28
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
17:02
-
16:48
-
16:47
-
16:37
-
16:35
-
16:23
-
16:23
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:56
-
15:48
-
15:43
-
15:39
-
15:33
-
15:29
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:31