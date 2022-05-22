Фёдор Чалов — в стартовом составе на матч «Базель» — «Лугано»

Нападающий швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов попал в заявку команды на матч 36-го тура швейцарской Суперлиги с «Лугано». Российский игрок начнёт матч с первых минут.

Чалов находится в аренде в швейцарском клубе из ЦСКА. Форвард перебрался в «Базель» в зимнее трансферное окно этого года. За клуб из Швейцарии Чалов провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Базель» располагается на втором месте в швейцарской Суперлиге, набрав 59 очков. Их сегодняшний соперник «Лугано» располагается на четвёртом месте с 54 баллами.

Напомним, в 1/8 финала Лиги конференций «Базель» уступил французскому «Марселю» 4:2 по сумме двух встреч. Чалов не отметился результативными действиями в этих играх.

Матч 36-го тура швейцарской Суперлиги «Базель» — «Лугано» состоится сегодня, 22 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.