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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду пропускает матч из-за травмы

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду пропускает матч из-за травмы
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Уорд, Андерсен, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Рак-Сакьи, Заха, Эдуард.

Запасные: Батлэнд, Келли, Куйяте, Миливоевич, Макартур, Эзе, Айю, Бентеке, Матета.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Фред, Фернандеш, Дало, Кавани, Теллес, Эланга, Мактоминей, Ханнибал.

Запасные: Хитон, Бейи, Фернандес, Джонс, Варан, Мата, Сэведж, Гарначо, Шоретире.

«Кристал Пэлас» с 45 очками идёт на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками расположился на шестой позиции.

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