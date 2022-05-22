«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду пропускает матч из-за травмы
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Сегодня, 22 мая, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».
Стартовые составы команд:
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Уорд, Андерсен, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Рак-Сакьи, Заха, Эдуард.
Запасные: Батлэнд, Келли, Куйяте, Миливоевич, Макартур, Эзе, Айю, Бентеке, Матета.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Фред, Фернандеш, Дало, Кавани, Теллес, Эланга, Мактоминей, Ханнибал.
Запасные: Хитон, Бейи, Фернандес, Джонс, Варан, Мата, Сэведж, Гарначо, Шоретире.
«Кристал Пэлас» с 45 очками идёт на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками расположился на шестой позиции.
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