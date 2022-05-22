Жан-Филипп Гбамен попрощался с московским ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, выступавший за команду на правах аренды, попрощался с клубом.
«Это очень хорошее время. Когда мне поступило предложение, я сначала не поверил, что у меня получилась такая возможность: играть в таком клубе. Москва — прекрасный и невероятный город. Замечательный клуб, замечательные люди. Я хочу сказать, что те, кто работает в этом клубе, не сравнятся ни с какими другими. Ни с какими другими клубами, в которых я побывал. Люди всегда готовы прийти на помощь. Они всегда помогают, добродушны и благородны. У меня самые замечательные впечатления. Замечательный клуб, отличный стадион и болельщики.
Я познакомился с многими ребятами, тренерами. Мы будем продолжать общение и дальше. Мы стали друзьями и будем оставаться на связи.
Планы? Я поеду в отпуск, домой. Буду проводить время с родственниками и друзьями. Я буду отдыхать, сезон закончен. Моя аренда закончилась, я вернусь в «Эвертон». Но футбольная жизнь такова, что в любой момент может произойти что угодно. Не будем загадывать, возможно всё», — рассказал Гбамен в видео, опубликованном в YouTube-канале ЦСКА.
- 22 мая 2022
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