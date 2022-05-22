«Интер» — «Сампдория»: стартовые составы на матч 38-го тура Серии А

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане «Интер» сыграет с «Сампдорией» в матче 38-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Корреа.



Запасные: Кордас, Раду, Санчес, Весино, Джеко, Раноккья, Госенс, Видаль, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Кайседо.



«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Феррари, Йосида, Ауджелло, Кандрева, Ринкон, Виейра, Торсби, Сабири, Капуто.



Запасные: Равалья, Фальконе, Сенси, Аскильдсен, Магнани, Квальярелла, Лаут, Мурру, Дамсгор, Ди Стефано, Сомма, Тримболи.



«Интер» с 81 очком занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, отставая от лидирующего «Милана» на два очка. «Сампдория» с 36 очками идёт на 15-й позиции.

Встреча «Интер» — «Сампдория» начнётся в 19:00 мск.