«Интер» — «Сампдория»: стартовые составы на матч 38-го тура Серии А

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане «Интер» сыграет с «Сампдорией» в матче 38-го тура итальянской Серии А. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Корреа.
Запасные: Кордас, Раду, Санчес, Весино, Джеко, Раноккья, Госенс, Видаль, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Кайседо.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Феррари, Йосида, Ауджелло, Кандрева, Ринкон, Виейра, Торсби, Сабири, Капуто.
Запасные: Равалья, Фальконе, Сенси, Аскильдсен, Магнани, Квальярелла, Лаут, Мурру, Дамсгор, Ди Стефано, Сомма, Тримболи.
«Интер» с 81 очком занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, отставая от лидирующего «Милана» на два очка. «Сампдория» с 36 очками идёт на 15-й позиции.
Встреча «Интер» — «Сампдория» начнётся в 19:00 мск.
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