«Не надо создавать болото». Кобелев высказался против расширения РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о выступлении московской команды в РПЛ сезона-2021/2022, а также высказался против расширения лиги.

«Для «Динамо» этот сезон ещё не закончен, впереди финал Кубка России. Но я хочу сказать, что этот сезон был очень интересным: была ожесточённая борьба в чемпионате, в последнем туре за вылет. Из этого хочется сделать вывод, что не надо увеличивать количество команд и создавать тем самым болото. Команда на 92-й минуте пропускает и рискует вылететь из Премьер-Лиги, а уже на 102-й минуте у неё появляется шанс остаться в высшей лиге», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».