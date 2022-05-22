«Сассуоло» — «Милан»: стартовые составы команд на игру 38-го тура Серии А

Сегодня, 22 мая, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии состоится матч 38-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Миланом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Феррари, Айхан, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези, Берарди, Распадори, Энрике, Скамакка.
Запасные: Саталино, Педжоло, Маньянелли, Рожерио, Джуричич, Черво, Пелусо, Сейде, Кирикеш, Трессольди, Траоре, Дефрель.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру.
Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Беннасер, Балло-Туре, Диас, Ибрагимович, Ребич, Романьоли, Флоренци, Мессьяс, Бакайоко, Габбиа.
«Сассуоло» набрал 50 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. «Милан» с 83 очками располагается на первой позиции чемпионата, опережая идущего вторым «Интер» на два очка.
Встреча «Сассуоло» — «Милан» начнётся в 19:00 мск.
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