Хавбек «Уфы» Камилов: перед пенальти сцепился с Ломовицким. Может быть, это и повлияло

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов прокомментировал результат матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).



«Положительные эмоции, выиграли сумасшедший матч. Эмоции – топ! Что касается моего гола, я добежал до этой зоны, до штрафной. Слава Кротов меня увидел, услышал. Хороший гол. Накал как в Лиге чемпионов? Я не знаю, я не играл в Лиге чемпионов, но по эмоциям и где-то по качеству игры матч не уступает. По эмоциям это вообще запредельный получился матч, а по уровню – у нас своя Лига чемпионов, поэтому качественный матч. Перед вторым пенальти сцепился не с Лисаковичем, а с Ломовицким. Может быть, это и повлияло.



«Оренбург» — хорошая команда, стремится в Премьер-Лигу. Мы тоже стремимся остаться. Надеюсь, этих эмоций хватит, чтобы выполнить задачу», — приводит слова Камилова «Молодёжная газета».