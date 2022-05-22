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Эрик тен Хаг присутствует на игре «Манчестер Юнайтед» с «Кристал Пэлас»

Эрик тен Хаг присутствует на игре «Манчестер Юнайтед» с «Кристал Пэлас»
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Нидерландский специалист Эрик тен Хаг посетил игру 38-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед», проходящую в эти минуты на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. С нового сезона тен Хаг станет главным тренером манкунианцев.

Напоминаем стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, Уорд, Андерсен, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Рак-Сакьи, Заха, Эдуард.

Запасные: Батлэнд, Келли, Куйяте, Миливоевич, Макартур, Эзе, Айю, Бентеке, Матета.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Фред, Фернандеш, Дало, Кавани, Теллес, Эланга, Мактоминей, Ханнибал.

Запасные: Хитон, Бейи, Фернандес, Джонс, Варан, Мата, Сэведж, Гарначо, Шоретире.

«Кристал Пэлас» с 45 очками идёт на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» с 58 очками расположился на шестой позиции.

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