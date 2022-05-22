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Колосков: Семак и Федотов — лучшие тренеры РПЛ. У «Сочи», кроме достижения, есть игра

Колосков: Семак и Федотов — лучшие тренеры РПЛ. У «Сочи», кроме достижения, есть игра
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги.

«Лучший тренер? Конечно, так и напрашивается Семак. «Зенит» — чемпион с достаточно большим отрывом. Причём выигрывает чемпионат четвёртый раз подряд! Вместе с Семаком я бы отметил Федотова. Если у Семака достижение, то у Федотова, кроме достижений, есть поставленная игра, за которой приятно смотреть. Это стопроцентная заслуга тренера. Думаю, что это два лучших тренера прошедшего сезона. Не могу кого-то из них поставить на первое место. Поэтому — Семак и Федотов», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

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