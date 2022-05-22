Колосков: Малком — игрок, у которого нет изъянов, основополагающий для «Зенита»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о лучшим футболисте Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Кого считаю лучшим игроком этого сезона РПЛ? Ярко себя особо никто не проявил. Я бы поставил Малкома на первое место. Футболист, у которого нет изъянов, вообще ни в чём. Великолепная физическая форма, всё время настроен на игру: заряжен и мотивирован. Потрясающий дриблинг и шикарный удар с левой ноги. Видно, что игрок основополагающий для игры «Зенита». Вот такие качества я бы отметил. Всё, что можно сказать про хорошего игрока, у него есть», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
- 22 мая 2022
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