Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Венеция» — «Кальяри». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хохлов рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в РПЛ

Дмитрий Хохлов рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги.

«Я выделю двоих: Семак и Федотов. Семак уже на протяжении четырёх лет подтверждает свою квалификацию. Федотов с не самым сильным и возрастным составом на протяжении нескольких сезонов добивается хороших результатов. В этом сезоне вообще получилось выстрелить. Его работа мне нравится. Команда играющая, почерк у команды узнаваемый. За «Сочи» интересно наблюдать. Семак и Федотов — два человека, которые стоят особняком в нашем тренерском цехе», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Новость по теме
Колосков: Семак и Федотов — лучшие тренеры РПЛ. У «Сочи», кроме достижения, есть игра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022