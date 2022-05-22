Дмитрий Хохлов рассказал, кого считает лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги.

«Я выделю двоих: Семак и Федотов. Семак уже на протяжении четырёх лет подтверждает свою квалификацию. Федотов с не самым сильным и возрастным составом на протяжении нескольких сезонов добивается хороших результатов. В этом сезоне вообще получилось выстрелить. Его работа мне нравится. Команда играющая, почерк у команды узнаваемый. За «Сочи» интересно наблюдать. Семак и Федотов — два человека, которые стоят особняком в нашем тренерском цехе», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».