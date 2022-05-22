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Тикнизян прокомментировал победу «Локомотива» над «Крыльями Советов»

Тикнизян прокомментировал победу «Локомотива» над «Крыльями Советов»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (1:0) в 30-м туре РПЛ.

«Команда отдала все силы. Я не буду скрывать: мы прилетели сегодня, приехали в отель, пообедали и ждали теорию не в гостиничных номерах, а в холле. Ни в коем случае это не какое-либо оправдание, не жалоба на что-либо, просто констатация факта того, что команда в тяжёлых условиях вышла и победила в достаточно тяжёлом матче.

На мой взгляд, «Крылья Советов» — одна из тех команд, которая играет в хороший и атакующий, острый футбол, поэтому у таких соперников выигрывать одно удовольствие. Очень важно было — для меня и для всей команды в том числе, что на трибунах были наши болельщики. Не перестану повторять, это большая мотивация для нас. Мы обязаны выходить и делать свою работу честно, потому что мы профессионалы. И надеюсь, что наши болельщики, кто приехал на выезд, кто смотрел у экранов телевизоров, остались довольны.

Когда подходил к мячу, постарался максимально сконцентрированно сделать подачу, потому что до этого было несколько моментов с угловых, где не совсем получалась хорошая подача. Где-то внутри себя я чувствовал точно так же, как перед «Динамо», что этот стандарт может закончиться голом. И для меня было очень важно в эти последние три игры принести команде хоть какую-нибудь пользу. Не буду скрывать, сезон был достаточно тяжёлым, я думаю, все прекрасно понимают, о чём я говорю. Было очень важно исправиться и показать клубу, показать ребятам, болельщикам, что меня это не сломает и я буду на каждую игру выходить сверхмотивированным», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

«Крылья Советов» — «Локомотив». Вот бы таким весёлым был каждый матч в чемпионате России «Крылья Советов» — «Локомотив». Вот бы таким весёлым был каждый матч в чемпионате России
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