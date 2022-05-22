Жемалетдинов: у «Локомотива» получился неплохой сезон, но хочется большего

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
«Тяжёлый матч получился, искусственное поле. После такого сезона последняя игра на искусственном поле очень тяжело далась. Команда молодая, хорошо бежит, как это было видно в конце матча. Опять же, валидольная концовка, но самое главное, что выиграли.
На самом деле, мне кажется, первый тайм хороший получился первые 30 минут. Мы вели игру, у нас была инициатива полная. В последние 15 минут получили три очень опасных момента. В перерыве тренер сказал, что нужно давить соперника и забивать гол первыми.
У меня неплохой сезон получился. Но опять же хочется большего. И в следующем сезоне будем работать над этим. Всем болельщикам хочу сказать спасибо, что поддерживают нас на каждом матче, даже сегодня было очень много болельщиков — спасибо им огромное. И ждём вас в следующем сезоне. Он будет очень интересным!» — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
- 22 мая 2022
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