«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: Коутиньо на 69-й минуте удвоил преимущество гостей

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

На 69-й минуте отличился бразильский полузащитник «львов» Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Олли Уоткинс. Ранее на 37-й минуте забил хавбек «Астон Виллы» Мэтти Кэш, голевой пас отдал Лука Динь.

«Манчестер Сити» набрал 90 очков в 37 встречах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко. «Астон Вилла» (45) — на 14-м месте. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».