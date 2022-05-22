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«Арсенал» разгромил «Эвертон» и вышел в Лигу Европы

«Арсенал» разгромил «Эвертон» и вышел в Лигу Европы
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Сегодня, 22 мая, в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне местный «Арсенал» играл с «Эвертоном». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:1.

На 27-й минуте лондонцы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Габриэл Мартинелли. Через четыре минуты Эдвард Нкетиа с передачи Мартинелли сделал счёт 2:0. В концовке первого тайма Донни ван де Бек с передачи Доминика Калверт-Льюина отыграл один мяч. На 56-й минуте Седрик замкнул передачу Букайо Саки, а через три минуты Габриэл с передачи Седрика сделал счёт 4:1. На 82-й минуте Мартин Эдегор забил пятый мяч команды.

«Арсенал» набрал 69 очков и закончил сезон на пятой позиции, позволяющей сыграть в Лиге Европы. «Эвертон» (39) — 16-й.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
22 мая 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Мартинелли – 27' (пен)   2:0 Нкетиа – 31'   2:1 ван де Бек – 45+3'   3:1 Седрик – 56'   4:1 Габриэл – 59'   5:1 Эдегор – 82'
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