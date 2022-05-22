«Арсенал» разгромил «Эвертон» и вышел в Лигу Европы

Сегодня, 22 мая, в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне местный «Арсенал» играл с «Эвертоном». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:1.
На 27-й минуте лондонцы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Габриэл Мартинелли. Через четыре минуты Эдвард Нкетиа с передачи Мартинелли сделал счёт 2:0. В концовке первого тайма Донни ван де Бек с передачи Доминика Калверт-Льюина отыграл один мяч. На 56-й минуте Седрик замкнул передачу Букайо Саки, а через три минуты Габриэл с передачи Седрика сделал счёт 4:1. На 82-й минуте Мартин Эдегор забил пятый мяч команды.
«Арсенал» набрал 69 очков и закончил сезон на пятой позиции, позволяющей сыграть в Лиге Европы. «Эвертон» (39) — 16-й.
- 22 мая 2022
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:21
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:12
-
19:00
-
18:51
-
18:38
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:25